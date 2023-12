På søndag ettermiddag fikk brannvesenet og politiet melding om at det brant hos industriselskapet Elkem. Brannen skal ifølge NRK ha startet i en bygning med råvarer, deriblant trekull, flis, kull og koks.

Elkem Salten er et norsk silisumsverk i Sørfold kommune i Nordland. Og et av Europas største smelteverk. De leverer varmtvann til smoltprodusenten Sisomar som ligger like i nærheten av anlegget.

– Det får konsekvenser for oss. Vi mister energitilsagnet vi har fra Elkem. Men vi har fått ivaretatt fiskevelferden og det har ikke vært noe dødelighet på anlegget, forteller daglig leder Jon Meisfjord til Intrafish.