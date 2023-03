En av mytene i lakseoppdrett er at det brukes mye antibiotika i behandling av fisken. Dette er blitt tilbakevist, men nå som forekomsten av bakterielle sykdommer øker så frykter avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun, at det vil bli mer bruk av antibiotika. – Når vi melder som vi gjør med bakterier i årets rapport så er det for å holde den tanken varm i næringen, sier Brun til Intrafish. Hatt god kontroll De to-tre siste årene er det blitt meld om økning i enkelte bakteriesykdommer.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.