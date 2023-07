Hansen er daglig leder hos Karls Fisk og Skalldyr i Tromsø. Han skryter gjerne av den forhatte pukkellaksen.

– Pukkellaksen er en fantastisk matfisk! Jeg vil gi terningkast 12 for stillehavslaksen, 10 for atlanterhavslaksen og 8 for oppdrettslaksen. Vanlig villaks bygger opp fett i kroppen, men det gjør ikke denne pukkellaksen. Helt fenomenalt produkt, sier lokalprodusenten.

Han kjøper inn pukkellaks for salg – fra fiskere som Øystein Dahl, som i fisket 2.000 pukkellaks i 2021. Nå har han tatt hundrevis bare i løpet av timer!