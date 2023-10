Negård Havfiske driver, som navnet tilsier, med fiske, men har nå sett mot oppdrett.

Avisen Kyst og Fjord skrev nylig at Nergård søkte og fikk en tillatelse til å drive torskeoppdrett.

– Er dette en ny satsing fra deres side?

– Vi følger nøye med på torskeoppdrett. Torskeoppdrett kan være en ny mulighet for oss. Vi er gode på hvitfisk, og foredling både av pelagisk fisk og hvitfisk. Tidligere drev vi også på med levendelagring av torsk. Det er ikke slik at vi står klare i startblokken for å satse stort på torskeoppdrett, men som sagt synes vi at det er spennende, sier konsernsjef Tommy Torvanger til DN/Fiskeribladet.