Forskerne Arne Levsen og Lucilla Giulietti ved Havforskningsinstituttet (H) er bekymret over at fiskeparasitten kudoa er påvist i kysttorsk og brosme. Den kan bli et stort problem både for fiskeri- og havbruksnæringen, dersom den brer seg langs kysten.

Om kudoa har vært å finne i norsk oppdrettslaks, kan ikke Levsen svare på:

– Det vet vi ikke. Men vi ber om åpenhet i industrien, og finner de myk fisk, bør den sjekkes for kudoa, er oppfordringen fra forskeren.

Ikke bare angriper kudoa-parasitten villfisk.