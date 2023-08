Mathias Waage Skår starter hver arbeidsdag med en båttur til jobb. Fra Austevoll til Os. En knapt kvarter fra hjemøyen til fastlandet.

– Det er helt fantastisk å starte dagen på den måten. Det kan jeg anbefale alle.

Nå må det sies at han startet i ny jobb hos OK marine denne sommeren. Båtpendlingen er altså fortsatt i startfasen. Det er ingen hemmelighet at regionen like sør for Bergen er like værutsatt som regnbyen selv. Så han legger inn et lite forbehold:

Fredagsintervjuet Navn: Mathias Waage Skår

Alder: 27 år

Bosted: Austevoll

Sivilstatus: Samboer

Jobb: Regionansvarlig Digitale Tjenester v/OK Marine

– Jeg får se om jeg sier det samme senere på året, humrer han.