JARLE SOLEMDAL Alder: 51

Stilling: Administrerende direktør i Salten Aqua-konsernet

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord universitet i Bodø

Sivil status: Gift og to voksne barn

Bosted: Bodø

Oppvokst: I bygda Erdal på øya Askøy ved Bergen Salten-Aqua-sjefen har med tiden blitt mer bodøværing enn bergenser. Han har bodd lengst i Bodø og ikke mist har han har skiftet fra å være Brann-supporter til Bodø/Glimt-fan. – Salten Aqua sponser bodølaget. Det var slik jeg ble ordentlig kjent med det. Og i et svakt øyeblikk lovte jeg å skifte lag hvis Bodø/Glimt vant serien, noe som virket helt usannsynlig da, men de gjorde faktisk det.

