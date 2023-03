Det seier Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge. Han brenn for at nordmenn skal eta meir fisk. Sjølv vaks han opp på øya Vigra utanfor Ålesund, med fiskeri og havbruk tett på geografisk, men ikkje i familien. Då han vaks opp var det fleire fiskebruk på øya. Men ikkje no lenger. – På Vigra i dag er det ingen bruk att. Eg tenker at dette er viktig, for det er på mange måtar daudt i lokalsamfunnet når det forsvinn.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.