JON ARNE GRØTTUM Aktuell: nyvalgt president i lakseoppdretternes internasjonale forbund: International Salmon Farmers' Association (ISFA).

Alder: 55

Stilling: Direktør havbruk i Sjømat Norge

Utdanning. Dr. Scient i biologi fra NTNU i Trondheim

Sivil status: Gift. To barn

Bosted: Trondheim

Oppvokst i Indre Troms og i Trondheim – Jo, han er en grå fyr, grå i håret og grått kledd. Han er den perfekte grå eminense. Han nyter stor tillit, er faglig tung, til og med med en doktorgrad i biologi. Han er særdeles dyktig, og samtidig stillfaren, en typisk backbencher som ikke stikker hodet fram eller ber om å høste applaus.

