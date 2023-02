– Farfaren min var med å starte opp Fossen, som nå er en del av Lerøy-systemet, og min far jobber i Benchmark Genetics. Jeg har en onkel som drev Seaside og en annen onkel som jobber i Skretting. I tillegg har min mor sittet både i styret til Grieg Seafood og Cermaq, sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen til Intrafish. Johannessen ønsker velkommen i toppetasjen i kontorbygget på en av Oslos beste adresser. Dronnings Mauds gate mellom Aker Brygge og Vika huser noen av landets mest prestisjefulle bedrifter.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.