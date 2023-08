– På et tidspunkt sa jeg at de må behandle meg som en nyansatt fram til 2032. Vi hadde et eget stammespråk i politiet, men det er jaggu et eget stammespråk i havbruksnæringa og, humrer Per Erik Hagen.

Han har begynt å komme inn i lingoen man har i havbruksnæringen. Som PO, biomasse og andre ord og uttrykk man ofte tar for gitt når det kommer til oppdrettsvirksomhet. Hagen har jobbet hele sitt voksne liv i politiet og var ikke kjent med havbruksnæringen da han gikk fra offentlig sektor til privat sektor sommeren 2022.