– Det var ny rekord, utbryter Øystein Hage i det Intrafish sin utskremte journalist endelig har funnet riktig hus. Det er mange som sliter med å finne huset til redaktøren i Fiskeribladet, Intrafish og Kystens Næringsliv, påpeker han. Intrafish har invitert seg hjem til redaktøren for å «tvinge» ham til å være ukens fredagsgjest i våre spalter - ettersom vår «storesøster» Fiskeribladet, fyller 100 år i dag. Kanskje håpet han at vi gikk oss vill før vi fant huset - det er i alle fall påfallende rent og pent.

