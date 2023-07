Mandag kunne vi fortelle den oppsiktsvekkende historien om «grønn» produksjon av landbasert oppdrettslaks midt på den amerikanske prærien – med stor grønnsakproduksjon som ekstra «bonus».

Det er store penger som står bak denne spesielle, og lite kjente satsingen på akvaponisk oppdrett.

Ekteparet Todd og Karen Wanek, som eier Ashley Furniture Industries – en av verdens største produsenter og distributører av møbler for privat bruk – startet i 2016 det akvaponiske selskapet Superior Fresh sammen med Brandon Gottsacker. Han er daglig leder i Superior Fresh, og deltok tidligere i år på den årlige Stim-konferansen i Lofoten for å fortelle om oppdrettssatsingen i hjertet av det amerikanske bondelandet.

Gåsø-exit

Mandag kom også nyheten om at den kjente gründeren Helge Gåsø forlater selskapet han var med å grunnlegge, rederiet Frøy, som har noen av verdens største brønnbåter i flåten.

– Frøy Kapital AS og Helge Gåsø ønsker ikke å sitte i baksetet, og selger sine aksjer i Frøy ASA, skrev selskapet i en pressemelding.

Årsaken til exiten fra eget selskap er at amerikanske Goldman Sachs i juni kjøpte en eierpost på 72,1 prosent i Frøy ASA fra NTS, et selskap som Salmar vant eierskap til etter intens kamp med Gåsø.

Salget av Frøy-aksjene gir 700 millioner kroner i kassen for Helge Gåsø. På spørsmål fra Intrafish om hva han skal gjøre med pengene fra salget svarte Gåsø noe kryptisk:

– Vi jobber jo aktivt med investeringer hele veien. Så disse stilles til disposisjon i denne sammenheng. Kan godt bli investert på kysten uten at vi per tiden jobber med noe spesielt.

Som kjent startet Gåsø er nytt brønnbåtrederi i februar i år, Njord Aquashipping, gjennom investeringsselskapet Frøy Kapital.

Pukkellaks til besvær

Den russiske pukkellaksen er en uønsket fiskeart i Norge, og nå invaderes norske vassdrag av «skurken» – noe som engasjerer våre lesere både hos Intrafish og Fiskeribladet.

Så langt har miljømyndighetene stanset 27.277 pukkellaksindivider i norske elever. Disse blir avlivet.

Men selv om laksen er forhatt og uønsket er den en utmerket matfisk og de som fisker på den får solgt hele fangsten.

Stopp i kontrahering av brønnbåter

Brønnbåtnæringa sliter med høge stålpriser, svak kronekurs, inflasjon og etterslep i leveranser etter pandemien.

Dermed har kontraheringer stoppet opp og rederiene bygger heller om på tonnasjen de allerede har.

– De siste tre årene har prisutviklingen vært formidabel, sier brønnbåtgründer og styreleder i Sølvtrans, Roger Halsebakk til IntraFish.

Brønnbåt handler om store penger, både når det gjelder bygging av fartøy og inntjeningen. Halsebakk setter ting greit i perspektiv når han uttaler følgende til Intrafish:

– På nyhetene melder de at Norwegian kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner. Det høres jo ut som om de kjøper hele verden, og saken får oppslag i alle medier, men det er jo en sum som tilsvarer bare to brønnbåter.

De siste fire-fem årene har rederiet Sølvtrans kjøpt fartøyer for rundt 20 milliarder kroner.

Her ser vi Roger Halsebakk da rederiet mottok den nye brønnbåten «Ronja Polaris» fra spansk verft i 2018. Foto: Einar Lindbæk

Det vanskelige jobbintervjuet

Mange lesere har sikkert opplevd å være nervøse på jobbintervju. Hvilket inntrykk etterlater man? Klarer man å prestere så bra at man lander jobben?

Den nye sjefen i Lerøy Sjøtroll, Morten Fjæreide, har i så måte vært i det som må være ett av verdens lengste «jobbintervjuer». I seks måneder har han gjort jobben som øverste leder i selskapet på midlertidig basis, før han nylig tok over jobben på fast basis, etter Nina Møgsters overraskende exit i januar.

Fjæreide sier til Intrafish at han ikke er opptatt av å være sjef, men han liker å lede.

