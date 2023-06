– På mandag gjennomførte vi en befaring på ulykkesstedet, sammen med politiet. Vi hadde også innledende samtaler med representanter fra virksomheten, opplyser seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Marit Torsvik, i en epost til Intrafish onsdag.

Marit Torsvik Foto: Arbeidstilsynet

Det var fredag morgen at den tragiske ulykken inntraff ved anlegget hos Hofseth Aqua på lokaliteten Ovråneset Øst i Norddalsfjorden, som er en sidearm til Storfjorden. Lokaliteten ligger ved Liabygda i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke.

Politiet meldte først om en eksplosjon om bord på en forflåte, og kort tid etterpå at en person var bekreftet omkommet i forbindelse med eksplosjonen.

Ulykken

– Det vi vet er at det har skjedd en eksplosjon og at dette har skjedd i forbindelse med arbeid. I tillegg vet vi at hendelsen fant sted på en betongflåte med to tanker som er nedfelt i flåten. Disse tankene brukes til behandling og lagring av fiskeavfall, uttaler Torsvik i Arbeidstilsynet videre.

Tilsynet arbeider nå med innhenting av opplysninger og vurderinger av funn de gjør.

Hofseth Aqua Hofseth Aqua er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri. I tillegg drifter selskapet fire FoU-tillatelser i samarbeid med Ewos Innovation.

Hofseth Aqua er en del av Hofseth International AS som er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Konsernet har tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.

Hofseth International er også største aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.

– I denne fasen av saken er det særlig viktig å få en så god oversikt over hendelsesforløpet som mulig. Arbeidet for vår del består blant annet av å gjøre intervjuer med aktuelle personer og granskning av dokumenter. I tillegg kommer vi til å jobbe sammen med politiet i denne saken, legger Torsvik til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I første omgang har vi opprettet tilsynssak ovenfor Hofseth Aqua AS. Foreløpig har vi ikke tatt stilling til om vi skal opprette tilsyn med flere bedrifter.

Ulykken skjedde på en fôrflåte tilhørende Hofseth. Foto: Rita Løseth/Nyss

– Har det helt forferdelig

Intrafish har gjentatte ganger tirsdag, og i dag, onsdag, forsøkt å komme i kontakt med Hofseth for kommentarer i forbindelse med ulykken og Arbeidstilsynets arbeid. Konsernsjef og eier, Roger Hofseth, er tydelig preget når Intrafish når ham onsdag formiddag og spør hvordan han og de ansatte har det etter ulykken:

– Jeg har det helt forferdelig. De ansatte har det helt forferdelig og likeså alle andre berørte etter ulykken, sier Hofseth.

Største eier og konsernsjef Roger Hofseth i Hofseth Gruppen. Foto: Bent-Are Jensen

– Jeg har egentlig ikke lyst å kommentere denne saken ennå, men jeg tror vi har avdekket en risiko som er undervurdert i næringen. Nå avventer vi politiets undersøkelser. I tillegg har vi startet vår egen undersøkelse, som vi skal gå ut med når alt er klart, men ikke før, sier han og avbryter samtalen og ber oss ringe tilbake seinere.

Berømmer kriseteamet

Når Intrafish snakker med Hofseth et par timer senere gjentar han omsorg for de berørte etter ulykken:

– Dette er helt forferdelig, tankene går til nærmeste familie og de direkte berørte.

Videre sier Hofseth at selskapet nå avventer politiets og Arbeidstilsynets undersøkelser.

– Vi finner det naturlig at både Politiet og Arbeidstilsynet oppretter sak i etterkant av en svært alvorlig hendelse som dette. Vi samarbeider med begge etatene for å finne ut årsakene som ledet frem til og hva utløste ulykken.

– Men midt oppi det triste vil jeg berømme både kriseteam og beredskap i de tre berørte kommunene. Jeg er imponert over innsatsen og håndteringen deres, sier Hofseth. Kommunene han viser til er Stranda, Fjord og Sykkylven.

Selskapet kom også med en uttalelse fredag formiddag, kort tid etter ulykken:

– I dag tidlig har det skjedd en alvorlig ulykke på et av Hofseth sine oppdrettsanlegg i Stranda kommune. Vi sender ut denne pressemeldingen for å informere om hendelsen, og for å dele den begrensede informasjonen vi har for øyeblikket. På nåværende tidspunkt har vi begrenset informasjon om ulykken og hendelsesforløpet. Ulykken resulterte i tapet av en av våre dyktige kolleger. Våre tanker og dypeste kondolanser går til den avdødes familie og våre kolleger, skrev leder for kommunikasjon i Hofseth, Jannicke Farstad, i meldingen.