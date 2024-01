Båtsfjordbruket er utsatt for svindelforsøk. Det er en falsk nettside som ligner på deres egen som skaper trøbbel.

Ketil Pettersen, daglig leder i Båtsfjordbruket, forteller til Fiskeribladet at det var helt tilfeldig at en av deres ansatte kom over den falske nettsiden.

– Og da fant vi ut at domenet var registrert i begynnelsen av desember, sier han.

Advarer

Den falske nettsiden er etablert på domenet båtsfjordbruket.com, av aktører som er uten tilknytning til Båtsfjordbruket. Siden fremstår som troverdig, og inneholder bilder og selskapsinformasjon om Båtsfjordbruket, opplyste selskapet i en pressemelding onsdag.

– Vi vil på det sterkeste fraråde enhver form for klikk eller øvrig bruk av denne siden, heter det i meldingen.

Båtsfjorbruket antar at hensikten med den falske nettsiden er å svindle aktører som tror de er i kontakt med dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

. Båtsfjordbruket advarer om en falsk nettside som utgir seg for å være dem. Foto: Skjermdump

Myndighetene er varslet

– Har dere grunn til å tro at kunder av dere er blitt utsatt for svindelforsøk gjennom denne falske nettsiden?

– Vi oppdaget dette såpass tidlig, at jeg håper og tror ikke det. Men vi går bredt ut nå med informasjon, sånn at ingen går i fella, sier Pettersen til Fiskeribladet.

Myndighetene er varslet, og det er iverksatt tiltak for å få siden slettet.

– Er nettsiden stengt nå?

– Nei, ikke ennå, vi jobber med saken, sier han og oppfordrer andre norske sjømatselskaper til å være påpasselige:

– Jeg håper ikke det er flere som er utsatt for det samme.

Registrert i Canada

Pettersen opplyser til Fiskeribladet at domenet er registrert i Canada.

– Har dere noe aktivitet i Canada?

– Nei, ingenting, men selv om domenet er registrert der, kan jo svindlerne sitter hvor som helst, påpeker Pettersen.

Det er første gang at Båtsfjordbruket er forsøkt svindlet på denne måten, forteller Pettersen.

Selskapet selger sine sjømatprodukter gjennom eksportselskapet Nordic Group. Nordic Group er eid av Insula, som igjen eier Båtsfjordbruket.

Fiskeribladet og andre medier har ved flere anledninger tidligere omtalt sjømatselskaper som er blitt utsatt for svindelforsøk på samme måte som Båtsfjordbruket. I september 2020, omtalte Aftenposten/E24 at Norsk-afrikansk handelskammer ba om tiltak etter fiskesvindel.

Bakgrunnen var en rekke tilfeller hvor svindlere har utgitt seg for å være norske sjømatbedrifter, og svindlet utenlandske fiskeimportører for millioner av kroner. Ifølge Aftenposten/E24, opprettet svindlerne fiktive nettsider som etterligner norske sjømatbedrifter, med sikte på å lure utenlandske importører.

I juni i fjor omtalte IntraFish, at Alsvåg Lakseslakteri ble brukt i millionsvindel. Svindlere hadde kopiert nettsiden til Alsvåg Lakseslakteri, og flere ble lurt til å kjøpe fisk – uten at noe fisk dukket opp.