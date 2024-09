Dongs ektemann: – Jeg benekter enhver påstand om at Salmar er til hjelp for Yimin og familien

Lakseselskapet opplyser at de jobber for at fengslede Yimin Dong skal få hjelp og har engasjert tidligere Kina-ambassadør som eksperthjelp. Familien til Dong vil ikke ha mer med Salmar å gjøre.