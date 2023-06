Like etter klokken 9 fredag morgen meldte operasjonssentralen om at de hadde fått melding om eksplosjon på en flåte. Klokken 09:41 bekrefter politiet via Twitter at personen er bekreftet død på stedet. Pårørende er varslet.

Ulykken skjedde i nærheten av Ovråneset.

Intrafish har ikke lykkes å få kontakt med operasjonssentralen, men operasjonsleder Jens Dahl bekrefter til VG at flåten har tilknytning til et oppdrettsanlegg.

– Det har skjedd på en flåte i forbindelse med oppdrett, luftambulanse er på vei. Det har vært en eksplosjon, muligens i et ventilasjonsanlegg eller liknende, sier operasjonslederen til avisen.

Hovedredningssentralen bekrefter til Intrafish at de har vært på stedet også.

– Vi sendte ressurser i forbindelse med en skadet person på en flåte, sier redningsleder Ståle Jamtli, som viser til politiet i Møre og romsdal for ytterligere informasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet melder på Twitter at flåten er på rundt 15x30 meter og brukes til fiskeoppdrett. Nødetatene er fremme på stedet, melder de videre klokken 09.20.

De første meldingen fra politiet viste til at en person var alvorlig skadet. Vedkommende ble senere bekreftet omkommet.

Kart over området. Eksplosjonen skal ha skjedd ved Ovråneset. Foto: Google Maps

Dahl opplyser til VG at krimteknikere fra politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser. Arbeidstilsynet er også varslet.

Pressekontakt Per Olav Hernes i Arbeidstilsynet kan ikke gå inn i detaljer på hendelsen på Møre. Men svarer på generelt grunnlag:

– I slike saker blir vi varslet av politiet, så blir det skrevet en rapport etter hvert. Det blir da etterforsket om det har skjedd noe brudd på arbeidsmiljøloven.