Tirsdag, onsdag og torsdag denne uken går rettssaken mellom påtalemyndigheten og rederiet FSV i Trøndelag tingrett avdeling Brekstad.

Rederiet er ilagt et forelegg på 1,5 millioner kroner etter ulykken hvor Adrian Rødsand omkom. I tillegg har Rødsands foreldre fremmet krav om erstatning på 300.000 kroner.

Arbeidsulykken skjedde da servicebåten «Multi Vision» var i ferd med å fortøye med sideveis sig mot en merd ved Salmar-anlegget Ruggstein utenfor Frøya. To av mannskapet sto ved toppen av en trappesjakt på akterdekk, klare til å gå ned og over til ringen for å fortøye.