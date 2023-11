Tirsdag og onsdag arresterte politiet åtte personer på flere steder i Sør-Chile. Sju av dem sitter nå i varetekt.

Internt har politiet kalt tjuvene for «asfalt-piratene», ifølge nettstedet soypuertomontt.

Utgangspunktet for etterforskningen var ranet av en tungtransport i januar. Men banden er mistenkt for ran av ytterligere to eller tre tungtransporter med laks, pluss en del andre forhold. Fisken skulle eksporteres til Europa, USA, Brasil og Asia, ifølge Juan Paillán, som er sjef for ransavsnittet ved politiet (PDI) i laksehovedstaden Puerto Montt.