Fôrselskapet Skretting, som fyller 125 år i år, sier hele fôrbransjen må bli mer fleksibel når det gjelder å takle effektene av klimaendringer, befolkningsvekst og en stadig mer fragmentert global økonomi.

– Dette betyr at vi noen ganger må selge og kjøpe virksomheter for å være smidige, sier Skretting-sjef Therese Log Bergjord til IntraFish. com.

– Størrelse har sannsynligvis også betydning hvis vi ønsker å være mer robuste, og man kan forvente mer konsolidering og mer integrasjon i årene som kommer.