Lørdag 30. april 2022 arrangerte Mowi et forsinket julebord på Hjorten Hotell på Hitra. I 02-tiden, da hotellet var i ferd med å stenge, oppsto det bråk.

En mann i 30-årene som tidligere har jobbet i fiskeindustrien var også på hotellet, sammen med sin bror og en venn. Det var han som havnet i krangel med flere Mowi-ansatte.

De involverte var «litt over middels beruset» ifølge dem selv, fremgår det av en dom fra Trøndelag tingrett.

– Russer

Nøyaktig hva som skjedde er det ikke partene helt enige om.

Ifølge dommen kan det ha blitt sagt at mannen som tidligere jobbet i fiskeindustrien «er russer og har drept barn i Ukraina».

Vedkommende er fra et baltisk land, men ikke Russland. Han ble provosert over utsagnet. Krangelen skal ha utviklet seg til håndgemeng.

Slag

Det retten mener er hevet over enhver tvil er at den tidligere fiskeindustri-ansatte først slo en av de Mowi-ansatte i ansiktet.

Denne Mowi-mannen falt bakover, men ble tatt imot av en person som gjorde at han unngikk å falle i gulvet. Han hovnet opp i ansiktet, og hadde smerter i flere dager etterpå.

På sykehuset

En annen Mowi-ansatt grep inn i situasjonen, men fikk ikke noen skader. Langt verre gikk det med en tredje Mowi-ansatte som også var involvert i hendelsen.

Denne mannen ble slått hardt i ansiktet. Som følge av skadene han fikk, ble han kjørt med taxi til legevakten på Orkanger. Derfra gikk ferden videre med ambulanse til sykehuset i Trondheim.

2. mai ble han operert, og fikk innsatt to titanplater og en titan-netting i ansiktet. Kjeven var brukket. Han ble 100 prosent sykmeldt i nesten halvannen måned.

– Han var i starten avhengig av hjelp til å spise, dusje mm, og han slet med å pusse tenner på grunn av ising. Hele fjeset var opphovnet, han hadde mye vondt, og et konstant trykk rundt øyet. Han kunne ikke åpne øyet den første tiden etter operasjonen. Han slet med synet en god stund etterpå, og har fortsatt noe forstyrrelser på sidesynet, heter det i dommen.

Fengsel

Den tidligere fiskeindustri-ansatte sa i retten at han fryktet at den ene Mowi-ansatte hadde kniv, og at han handlet i nødverge. Retten mener at det ikke var grunn til å tro det, og at en dessuten ikke kan gå lenger enn å avverge et eventuelt angrep om en vil påberope seg nødverge.

Retten fant det riktig å ilegge voldsmannen syv måneder fengsel for grov kroppskrenkelse. Han er også dømt til å betale erstatning til den Mowi-ansatte på 60.000 kroner, samt 3.662 kroner for å dekke faktiske kostnader (egenandel hos lege og lignende).

Rettssaken foregikk en dag i Trøndelag tingrett, avdeling Brekstad. Vitner som deltok var folk som hadde vært tilsted ved Hotell Hjorten, samt et par leger. Til tross for at gjerningsmannen snakker godt norsk, hadde han tolk. Det hadde også ett av vitnene.

Dommen i saken falt 22. mai, og er foreløpig ikke rettskraftig.

– Dommen ble forkynt mandag, og klienten min vurderer nå hvorvidt han skal anke eller ikke, sier forsvarer Jon Reidar Aae til Intrafish.

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland sier at selskapet ikke ønsker å kommentere saken.