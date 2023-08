Det melder fabrikksjef Olaf Reppe til avisen Hitra-Frøya torsdag ettermiddag

– Ingen slakting på fredag og lørdag, vet ikke neste uke enda. Årsak veier sørover er stengt, skriver Reppe i en e-post til Hitra-Frøya torsdag.

Rundt 100 fylkesveier, og mange av riksveiene i Innlandet stengt på grunn av flom eller ras etter ekstremværet Hans.

Otts Transport AS melder på sin Facebook side at myndighetene ber om at all tungtransport i Innlandet som ikke er helt nødvendig om stanses, det melder avisen Hitra-Frøya torsdag ettermiddag.