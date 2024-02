Torsdag kveld 31. august i 2023 oppdaga tilsette ved Lerøy Vest Sjø eit større hol i ei not på lokaliteten Naveide i Austevoll kommune.

To veker seinare meldte selskapet at 15.000 regnbogeaure på rundt tre kilo har rømt frå lokaliteten. Både selskapet og Fiskeridirektoratet mistenker at makrellstørje kan vera årsaka til holet i nota.

Som Intrafish har skrive tidlegare blei rømminga meldt til politiet av Norges Miljøvernforbund. Organisasjonen meinte rømminga var grov miljøkriminalitet.

Tidlegare i februar uttala Vest politidistrikt at dokumentasjon og tilsynsrapporten frå Fiskeridirektoratet skulle gjennomgåast før det blei teke avgjersle om å starta etterforsking.