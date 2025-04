I midten av februar mottok Firda Sjøfarmer sin lokalitet Storlia 600.000 smolt levert fra Frida Settefisk, som ble losset til merd 2, 3 og 4. Fiskeridirektoratet skriver at selskapet selv har opplyst at det er funnet fisk med vekt på 50 gram i disse merdene i etterkant. Bildet viser hvordan brønnbåten la til for å levere smolten.

Foto: Norgeskart / Barentswatch