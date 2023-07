Folkehelseinstituttet (FHI) melder i en pressemelding onsdag at de har oppdraget et utbrudd av forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes.

Så langt er det påvist smitte hos fire personer melder FHI. Det gjelder tre kvinner og en mann i alderen 50–80 år. Alle ble syke i juni i år og har vært innlagt på sykehus. De skal nå være friske eller på bedringens vei.

– Listerose er en sjelden, men alvorlig sykdom som hovedsakelig rammer personer med nedsatt immunforsvar, eldre med svekket allmennstillstand og gravide. De bør være oppmerksomme på matprodukt som kan gi risiko for listeriose, sier seniorrådgiver Heidig Lange ved FHI i pressemeldingen.

FHI melder at de har samarbeidet med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og aktuelle kommuneoverleger for å kartlegge om personene har en felles smittekilde. Tre av de fire personene har oppgitt at de har spist røkt laks eller rykt ørret fra samme produsent i tiden de ble syke.