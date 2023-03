I forrige uke, torsdag 23. februar, rømte drøyt 60.000 oppdrettsfisk i den store innsjøen Lago Llanquihue. Drøyt 22.000 individer, eller nesten 37 prosent, er gjenfanget og sendt til ensilering. Fisken er av artene coho og regnbueørret, ifølge bransjemedia og fiskerimyndighetene, Sernapesca. Ved sørenden av innsjøen ligger byen Puerto Varas der ledersjiktet i lakseselskapene gjerne bor. En halvtimes biltur lengre sør ligger havnebyen Puerto Montt der lakseselskapene har sine kontorer og der det fins foredlingsfabrikker. Sabotasje Lakseprodusenten Caleta Bay Agua Dulce mener rømmingen skyldes sabotasje, at noen har skåret hull i tre mærposer.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.