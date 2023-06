Servicebåten Frøy Loke og hurtigbåten M/S Tyrhaug har i dag hatt et sammenstøt i Trondheimsleia, skriver rederiet Frøy i en pressemelding.

Frøy har satt krisestab og jobber aktivt med å skaffe full oversikt over ulykken. Ingen personer på servicebåten skal være skadet, opplyser selskapet. Frøy har flere båter i området standby for å hjelpe til.

– Vi jobber med å skaffe oss oversikt over skadeomfang. Det er ikke registrert alvorlige fysiske personskader hos vårt mannskap. Vårt viktigste fokus nå er å se til at alle personer har det bra og følge opp våre medarbeidere på best mulig vis, uttaler Anders Gåsø, Head of Service and Sea Transport i Frøy ASA, i pressemeldingen.

Tidligere onsdag ble det meldt at det har vært en kollisjon mellom en hurtigbåt og en annen båt i Edøyfjorden mellom Aure og Smøla kommune i Møre og Romsdal.

Det skriver 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter.



Til VG sier redningsleder Per Hogner i Hovedredningssentralen Sør-Norge det ene båten skal være en hurtigbåt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi koordinerer en hendelse. Det er flere fartøy som assister på stedet, samt redningshelikopter er på vei. Det er ikke melding om at noen av fartøyene tar inn vann, sier Hogner til VG.

Lokalavisen Tidens Krav skriver at hurtigbåten har kollidert med en servicebåt.

– Vi har så langt fått melding om tre lettere skadde personer. Årsaken til kollisjonen er foreløpig ukjent. Én av båtene skal ha fått skade på skroget, sier operasjonsleder Jørgen Molnes til Tidens Krav.