– Vi har gode rutiner for sjekk av alt fra fortøyninger til at luker er igjen. Vi går over hele anlegg og har gode rutiner på dette.

Det sier Berit Flåmo, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Måsøval.

Det er sendt ut rødt farevarsel for ekstremt kraftige vindkast for deler av Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Onsdag formiddag er også Lofoten oppjustert fra oransje til rødt nivå. Du kan lese mer om ekstremværet lenger nede i saken.