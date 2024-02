Det er ikke hver dag at et nytt oppdrettsselskap blir født. Men i 2021 gikk tre stykker sammen for å lage nettopp det. Sebastian B. Ludvigsen, Glenn Bradley og Hogne Ottersen formet selskapet den gang.

Alle har forskjellig erfaring fra oppdrett. Bradley er i dag viseadministrerende direktør i Rostein, mens Ottersen har lang fartstid fra eksport. Ludvigsen har rundt ti års erfaring med oppdrett.

– Det er spesielt utfordrende å etablere et helt nytt oppdrettsselskap i dag, konstaterer Ludvigsen til Intrafish.