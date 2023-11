Finansdirektør Tarjei Eide tar over som administrerende direktør for Cargill Aqua Nutrition (CQN) Nordsjøen og Canada fra 1. januar 2024, det melder selskapet selv i en pressemelding onsdag ettermiddag.

De melder samtidig at Fredrik Witte forlater Cargill etter ni år i konsernet.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten. Som bransje står vi overfor mange utfordringer vi må løse i årene som kommer. Jeg er veldig stolt av alt det gode arbeidet vi har gjort de siste årene, og ser fram til å bygge videre på et godt fundament. Fremover skal vi bli enda bedre – både kunder og forbrukere forventer det. Jeg er sikker på at vi har det som trengs for å lykkes, sier Eide i en pressemelding.

Fredrik Witte forlater Cargill. Foto: Silje Katrine Robinson

Witte skal inn i en ny jobb utenfor havbruksnæringen, ifølge Cargill. Han blir sittende som toppsjef fram til 31. desember 2023. Eide vil i sin nye jobb få det øverste ansvaret for Cargills fiskefôrproduksjon i Norge, Skottland og Canada. Han blir del av det globale lederteamet i CQN og vil rapportere til Helene Ziv-Douki, som er CQN Global Group Leader.

– Jeg er glad for at Tarjei takket ja til denne mulighet, og ser fram til å jobbe videre med Tarjei og resten av teamet i Nordsjøen og Canada. Gjennom mer enn åtte år som øverste leder har Fredrik Witte bygget en sterk organisasjon som leverer gode resultater og solid vekst. Vi er takknemlige for Fredrik sitt bidrag til Cargill, og ønsker ham lykke til i sitt neste kapittel. Tarjei er en naturlig etterfølger for Fredrik og den rette til å lede teamet i en spennende tid, sier Helene Ziv-Douki, leder av CQN Global Group i pressemeldingen.