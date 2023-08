Det melder selskapet i en pressemelding onsdag.

Fished er i gang med å lansere et nytt ordresystem laget av og for sjømatnæringen der de ser for seg å bli en reell utfordrer til etablerte løsninger i markedet.

Selskapet ansatte seniorutvikler Bjarne Anker i 2022. Nå følger de på med Endre Tungehaug og Robert Oldeide som begge er ansatt i sentrale stillinger innen produktutvikling. Begge kommer fra Maritech.

– Med disse seniorene om bord styrker Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen betraktelig, sier Arne Lie Gundersen, daglig leder i Fished, i pressemeldingen.

Fished har kontorer i Molde og Kristiansand og har nå rundt ti ansatte som bygger opp et nytt odresystem I pressemeldingen varsler de at de også ser etter flere nye ansatte i tiden framover.