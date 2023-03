Det melder Åkerblå selv i en pressemelding onsdag ettermiddag. Internt melder selskapet at det ble kjent for noen uker siden at han hadde sagt opp sin stilling. 1. mars ble det kjent hva han nå skal gå til.

– Det er vemodig å skulle forlate mange fine folk i Åkerblå, men at jeg gleder meg til å jobbe med kunnskapsutvikling på vegne av hele bransjen i FH, sier Larsen i meldingen.

Larsen kom inn som driftssjef i konsernet i februar i 2021. Tidligere har han vært område- og produksjonssjef i Mowi og seniorleder i BDO AS, blant annet.

I løpet av sommeren forlater han Åkerblå. Konsernsjef Roger Sørensen takker han for innsatsen de to siste årene.

– Jeg respekterer at Jørund ønsker å bruke mindre tid på styring og intern organisasjonsbygging enn det som kreves i nåværende rolle, og er takknemlig for at han har sagt seg villig til å bli med oss videre noen måneder til