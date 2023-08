Det melder selskapet selv i en pressemelding torsdag.

Hun ble ansatt 1. august og har fått tittelen Quality Manager. I den rollen skal hun sikre at kvalitetsarbeidet er i henhold til lovverket og en rekke sertifisering som Benchmark Genetics Norway.

Hun kommer fra stillingen som Fish Performance Manager i AKVA group sin innovasjonsavdeling for sjøbasert oppdrett. Tidligere har hun også jobbet i Mowi og i Fiskeridirektoratet.

– Jeg gleder meg til å jobbe i et selskap som har fokus på innovasjon og bærekraft, og håper at jeg kan bidra til forbedringer for Benchmark Genetics Norway´s systematiske kvalitetsarbeid, sier Bringslid i pressemeldingen.

Hun har en mastergrad i akvakultur for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått med Kristine på laget. Med hennes kunnskap og erfaring er Benchmark Genetics Norways kvalitetsarbeid og sertifiseringer i trygge hender, sier Øyvind Brevik, fiskehelsesjef for laks i Benchmark Genetics i pressemeldingen.