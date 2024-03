Lakseoppdrettere og fagforeninger som representerer arbeidere i Aysen, en av Chiles viktigste regioner for lakseoppdrett, er lettet etter at regjeringen torsdag nektet å gi fra seg et område på 600.000 hektar med kystområder til urfolkssamfunn som er motstandere av industrien.

Før avgjørelsen var oppdretterne bekymret for at overføring av området til lokalsamfunnene kunne ødelegge fremtidige planer for å utvide området for lakseoppdrett.

– Beslutningen reflekterer at fokus i arbeidet må være på sameksistens og gjensidig respekt, ivaretagelse av lokal og nasjonal utvikling, sier Blumars administrerende direktør, Grardo Balbontin, til Intrafish.com,