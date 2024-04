Det melder selskapet selv på sine Facebook-sider fredag.

– Til og med Svanøylaksen gjer sine siste sprell. Etter lengre tids grubling og mange diskusjoner i familien, har vi kommet frem til den tunge og triste avgjørelsen om å avvikle dagens drift av Svanøy Røykeri AS, skriver selskapet i meldingen signert av daglig leder Gro Sveen.

Selskapet har i dag to ansatte, og Sveen beskriver avgjørelsen som tung å ta. Til sommeren vil selskapet ha vært hennes daglige virke i 17 år. Svanøy Røykeri skal ha sin siste produksjon i begynnelsen av juni.

Avfeier konkurs

Sveen skriver i Facebook-posten at røykeriet holder ikke på å gå konkurs.

– Men over tid blir slitasjen på få kropper for stor, og varig arbeidskraft vanskelig å finne. Slik er dessverre realiteten i en utkant som Svanøy, og det må vi forholde oss til, skriver hun.

I Facebook-posten takker Sveen alle kunder som har kjøpt røkelaks fra selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gro Sveen og Elin Tveit Sveen tilbereder laks. Foto: Solveig Willis (arkiv)

– Uten alle dere hadde vi aldri kommet så langt eller holdt ut så lenge som vi har gjort.

Nytt nedtrekk i område

Svanøy holder til på Vestlandet der oppdretterne akkurat har fått beskjed om at både PO3 og PO4 må trekke ned produksjonen med seks prosent igjen. Sveen forklarer at nå vil gi seg mens «leiken fremdeles er god».

– Så kom dråpen som fylte begeret med statens nedtrekk i produksjon av laks på bakgrunn av trafikklysystemet. Dette gir mindre fisk i markedet der prisen er styrt av tilbud og etterspørsel. Dette vil gi ytterligere press på lakseprisen som allerede har vært veldig høy over tid. Det kan være bra isolert sett for en eier av et oppdrettsselskap, men for næringen og foredlingsindustrien får det konsekvenser. Ved bare å fortsette å øke prisen er vi redd vi når en smertegrense, den risikoen er vi ikke villige til å ta, skriver selskapet.

Svanøy er en del av Marø havbruk.