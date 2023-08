Siste uke ble ScaleAQ og Servi enig om distrubjonsavtalen. Her ved Alf Eidsvik, prosjektdirektør i Scale, Audun Sivertsen Fjeldvær, leder for sjøbasert i Scale, Tom Arne Solhaug, konsernsjef i Servi og Henning Midttun, leder for forretningsutvikling og havbruk i Servi. Foto: Servi Group