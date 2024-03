Aksjekursen på den landbaserte oppdretteren Atlantic Sapphire stuper 17 prosent til kurs 1,19 kroner etter at selskapet har gjort en rettet emisjon på 35 millioner dollar (369 millioner kroner) til kurs 1,20 kroner.

Den tegningskursen tilsvarer en rabatt på 17 prosent målt mot sluttkursen torsdag.

Børskommentar Denne kommentaren er skrevet av Thor Christian Jensen

Jensen er børskommentator i Dagens Næringsliv (DN), hvor denne kommentaren først ble publisert.

Det var en gang – altså i fjor – at argumentet for å bruke rettede emisjoner er at rabatten blir så mye lavere enn ved tegningsrettsemisjoner.