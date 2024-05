Mange gode krefter, for ikke å si alle – er forent på HavExpo-messen på Sotra utenfor Bergen i disse dager. Fiskeri- og havbruksmessen ble født i 2022 og var stor allerede på første forsøk – 13.000 besøkende ble fasiten. Det var rett etter pandemien, og trolig vil enda flere finne veien til Sotra i år.

Ann Eileen Ditlevsen Nygård, frontsjef og nyhetsleder i Intrafish.no. Foto: Lena Knutli (arkiv)

Et fyldig program med innledere fra politikken, leverandørnæringa, oppdrettsindustrien, myndigheter, advokatstanden, forskning, bankvesen og bondenæringa skal informere hverandre og besøkende om siste nytt, og hvilke tanker de har om framtiden for bransjen, sett fra sine ulike ståsteder.

I tillegg kommer et formidabelt raus av utstillere – tett på 300.

Til sammen lover dette godt.

For det er med alle gode krefter samlet sammen at norsk havbruksnæring kan vokse og drives framover. Utfordringene står som kjent i kø, med dødelighet, vintersår, miljøavtrykk og lakselus. Mange tanker og forslag til løsninger på ulike problemstillinger spilles stadig ut, som miljøfleksordning, utvikling av lusevaksine og kunnskapsdeling på tvers av selskapene, slik Salmar lanserte med sin kunnskapslab, «Salmon Living Lab». Gjennom samhandling her håper oppdrettsgigantene å finne rotårsakene til høg laksedødelighet. Det er et bra initiativ, og forhåpentligvis vil næringa få svarene de trenger.

Havbruksutvalget har sågar levert en hel «bok» på nesten 200 sider med forslag til endringer i rammevilkårene for oppdrettsnæringa. Resultatet av dette og hva forslagene vil materialisere seg i, gjenstår å se. Det er opp til politikerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

La oss håpe for den viktige sjømatnæringa, som lakseindustrien er brorparten av, at endringer og løsninger kommer, slik at vekst i havbruket faktisk bli en realitet. Selvsagt på skånsomt og bærekraftig vis.

Oppdrett av fisk i vår norske blå åker er en snart 60 år gammel genial idé, som fortjener drahjelp og heiarop. Laks bringer rikdom og velstand ikke bare til eierne av oppdrettsanleggene, men også til landet i form av store skatteinntekter, sysselsetting, bosetting i distriktene, forskning, teknologiutvikling og flere omkringliggende næringer som på sine vis både lever av – og bidrar inn mot havbruksnæringa.

Alt henger sammen med alt sa landsmoder Gro Harlem Brundtland, og det har hun rett i.

Sånn blir det «lys i husan».