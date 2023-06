Gjestekommentar Skrevet av Øyvind André Haram i Sjømat Norge. Organisasjonen er ein av Intrafish sine faste gjesteskribentar. De andre er: økonomiprofessor Bård Misund, oppdrettar Sondre Eide, Halfdan Mellbye i advokatfirmaet Sands, Sigrid Ratvik Østvik i advokatfirmaet Schjødt, Dag Sletmo – seniorrådgiver i DNB Seafood, investor og rådgiver Atle Eide og ulike bidragsytere frå Havforskningsinstituttet.

Det finst uendelege festtalar. Havets dag. Sjømatens festbord. Konferansar. Seminar. Foredrag. Eg har i snart 30 år vore omreisande i sjømatentusiasme. Eg har besøkt alle norske kystkommunar. Alle vi som arbeider i denne flotte bransjen veit det så inderleg vel. Politikarane kastar seg gjerne på. Dei vil og delta og ikkje minst smake. Når alt kjem til alt, kva får vi så tilbake?

Eg tenkte i utgangspunktet at eg skulle halde lesarane av denne spalta fri for nok eit innlegg om lakseskatten. Eg skal prøve å luke den best mogeleg ut. Utfordringa er at den gjer det eg no vel å skrive om så enno meir aktuelt.

Vi som driv med sjømat, og særleg havbruk, seiast å vere ei av dei beina Noreg skal leve av i framtida. Å pumpe opp olje til evig tid, er sjølvsagt ikkje mogeleg, ei heller er det særleg berekraftig. Til tross for verdas største grønvaskingsprosjekt i Nordsjøen, får spørsmålet stadig meir blikkfang. Kva skal vi leve av?

Sjømat har vore tatt fram som eit glitrande eksempel. Som ein av dei berebjelkane vi kan lene oss meir på i framtida. Vi har så mange moglegheiter, vi skaper enorme ringverknader, vi sørgjer for arbeidsplassar, lys i husa og hindrer fråflytting. Dessutan er det ikkje måte på kor mange der ute i verda som vil ha det vi skaper. Laksen er gjerne den som bryt veg. Når russarane vert utestengt går det ikkje mange vekene før alt som vart sendt dit har funne ny marknader. Du får no sushi på flyplassen i Nuuk. Kven trudde at POKE var mogeleg for 10 år sidan? Men og andre artar kastar seg på. Vi ser nye trendar. Nye måtar å ete norsk, fabelaktig god sjømat. Utlendingar elskar vår sjømat, så då er det vel eit evig salig lukkeleg eventyr? Alt er fryd og gammen?

Eg treng ikkje gjere noko meir enn å nemne tala 2 og 8. Set dei i saman. Legg til månaden september. I eventyr er det troll. Dei dukka opp på eit Blåfarveverk i fjor haust. Det er berre å setje på Grieg. Opus 23. Denne morgonkvisten dansa dei rundt gullmerda. Her skulle det renne inn.

Månadane etterpå har vore heftige. Selskap har gått over ende. Ting er skrinlagt. Investeringar er lagt på is. Den verdiskapinga som skulle sende meir pengar til staten, er stogga opp. 25 prosent skal heretter takast ut i fyrste ledd. Som ein havbrukar nyleg sa på tv. «Det er såre enkelt. Eg har 25 prosent mindre til å byggje samfunn.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

I alle eventyr handlar det om heltar og antiheltar. Eg etterlyser fleire heltar i dei som heier fram havbruk. Ikkje berre dei som deltak i seminar og konferansar og som jublar for kor mykje laks vi sel til USA eller Frankrike, og som vil smake. Eg etterlyser klare tiltak, grep som gjer at vi kan nå dei måla vi set oss. Ei av utfordringane eg nærmast dagleg høyrer om, er avgrensingar. Nedtrekk, uendeleg lang saksbehandlingstid, nye regelverk, utsettingar, høge saksgebyr og mykje meir.

Ein av veteranane i norsk havbruk, Knut Nesse, sa nyleg at han ikkje hadde hatt like store utfordringar på 30 år. Kvifor må det vere slik? Kvifor kan ikkje politikarane stimulere til økt verdiskaping i staden for å heile tida stikke kjeppar i hjulet?

For nokre år sidan lanserte min sjef i Sjømat Norge eit direktorat for sjømat, som kan vere med å legge til rette for økt verdiskaping. Nett slik oljedirektoratet gjer for Petroleumsnæringa. Kanskje må den tanken løftast fram på nytt? I staden for å heile tida leite med lys og lykter etter hinder i vegen.

La det vere sagt. Før eg rundar av. Vi kjem til å ha havbruk her i landet og i framtida. Vi skal klare oss. Vi får ting til. Eg vil ikkje vere verdas største pessimist Mitt poeng er at eventyr endar lukkeleg. Der sit alle rundt bordet til slutt og heiar kvarandre fram. Dei gjer kvarandre gode. Her i landet legg me hindringar i vegen og håper at alle er samde. Med normprisråd, ekstra regelverk og meire til. I tillegg vert ein ekstremt tverr, sur og hårsår om ein peiker på alle desse utfordringane som er der.

Framtida blir enklare? Eg avsluttar med ein svært dyktig havbrukar i Salten: «Jeg er ikke lenger i stand til å lage et budsjett for firmaet vårt»