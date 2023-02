Innlegg Skrevet av regionsjef havbruk nord, Kine Mari Karlsen, og direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum, begge hos Sjømat Norge.

Tirsdag 31. januar hadde vi møte med fiskeri- og havministeren Bjørnar Skjæran, der vi har gitt uttrykk for våre medlemmers frustrasjon til Statsforvalteren i Nordland sin forvaltningspraksis.

Måten Statsforvalteren i Nordland utøver sin forvaltningspraksis er etter vår mening ikke i henhold til god praksis for kystsoneplanprosesser og lokalitetssøknadsprosesser. I tillegg stiller de andre særkrav til næringen.

For eksempel så klarer ikke Statsforvalteren i Nordland å overholde sin forpliktelse når det gjelder saksbehandlingstid. I flere av sakene har saksbehandlingstid vært over 2 år. Et annet eksempel er innføring av krav til miljødokumentasjon før det er etablere en metode for hvordan dette skal gjennomføres. Statsforvalteren overholder heller ikke sin veiledningsplikt, som kom tydelig frem i kystsoneplanprosessen i Ofoten, der de nekter å ha dialog med kommunen.

Sjømat Norge er ikke alene om å reagere på forvaltningspraksisen til Statsforvalteren i Nordland. Fylkeskommunen i Nordland reagerer også på Statsforvalteren i Nordland sin forvaltningspraksis, og har sendt de brev hvor de har stilt spørsmål med deres håndtering av søknader.

Alvorlige konsekvenser

Denne praksisen har helt klart alvorlige konsekvenser for Nordland, og fører til forskjellsbehandling av næringsaktørene i ulike regioner og i realiteten setter en stopper for videreutvikling av havbruksnæringen i regionen.

Havbruksnæringen i Nordland er viktig for fylket, og næringen gir positive ringvirkninger både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting lokalt og regionalt. Stabile rammebetingelser er svært viktig for å videreutvikle næringslivet og lokalsamfunn i fylket. Næringen er opptatt av å legge til rette for miljømessig bærekraftig drift, men vi snakker om en gjennomregulert virksomhet som har strenge krav knyttet til drift.

Oppfordring

Vi hadde en klar oppfordring til fiskeri- og havministeren på møtet om at han må jobbe for å at statsforvalteren sitt mandat skal både ivareta næringsutvikling og miljø.

I Hurdalsplattformen har Regjeringen uttalt at de skal sikre vekst i havbruk for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter.

Vi håper at fiskeri- og havministeren følger opp vår oppfordring og bringer diskusjonen videre med sine regjeringskolleger.