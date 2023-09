Torsdag la det såkalte Havbruksutvalget frem sine nye rapport om rammevilkårene for havbruksnæringen, og det var lite som fikk oss til på hoppe i stolen. At det var såpass lite konkret nytt, kan kanskje forklares med at dagens reguleringssystem i det store og det hele fungerer godt. Vi hadde likevel forventet tydeligere innspill til å videreutvikle trafikklys-ordningen med flere indikatorer enn lus. Hvor er kravene om lavere dødelighet og mindre utslipp?

Det var knyttet stor spenning til utvalgets innstilling, og mange i næringen fryktet blant annet et tydelig krav om å innføre tidsbegrensede oppdrettskonsesjoner. Utvalget påpeker at det hadde vært ideelt, men vil likevel ikke anbefale dette for lakse- og ørretoppdrett. De påpeker samtidig at det er fullt mulig å gjøre en sli endring, hevder utvalget.

Forståelig vurdering

Det er forståelig at utvalgsleder Linda Nøstbakken & Co kommer med denne vurderingen, for vi ser ikke hvordan en slik regel kunne vært innført med tanke på de hundrevis av millionene av kroner landets oppdrettsselskap har betalt for sine konsesjoner.

Samtidig anbefaler utvalget tidsbegrensede konsesjoner på andre arter, som eksempelvis torsk, kveite, tang og tare. Dette er foreløpig en fersk næring, og vi ser at det er naturlig å vurdere når disse konsesjonene er blitt delt ut gratis.

Utvalget foreslår samtidig auksjon på andre arter, men spørsmålet vil da bli fort i hvilken grad næringen er villig til å investere dersom en slik konsesjonen blir tidsbegrenset. Derfor vil det ikke komme som et sjokk om regjeringen skroter også en slik idé.

Ellers foreslås det å fjerne alle former for særtillatelser, som grønne, utviklings, visnings- og undervisningskonsesjoner. Det vil være en fornuftig forenkling. I altfor lang tid har myndighetene gitt konsesjoner ut fra en rekke ulike tilfeldige vilkår, som igjen er blitt delt ut med nærmest subjektive vurderinger. Det igjen har ført til rekordmange klager på avslag. Å forenkle dette vil gjøre også tildelingsprosessen mer forutsigbar og transparent.

Forenkling nødvendig

Utvalget vil også flytte tildelingen av konsesjoner fra fylkeskommunalt til statlig nivå. Dette er et skritt på veien for å få en mindre fragmentert forvaltning av oppdrettsnæringen, og vil nok bli mottatt med begeistring.

Dagens virvar av reguleringsmyndigheter har forståelig nok lenge blitt kritisert av næringen, og det er behov for både forenkling og tydeliggjøring. Håpet er at det blir fulgt opp av myndighetene.

Utvalget vurderer også ulike sider av trafikklysordningen knyttet til lakselus, mengde, bøter og regulering, men sier lite om hvilke andre indikatorer som bør være gjeldende i en revidert trafikklysordning. I 2022 døde det 56,7 millioner individ. Dette tallet er mange ganger høyere enn hvordan det burde vært, noe ikke minst veterinærmyndighetene har etterlyst tøffere krav til.

At ikke utvalget er tydeligere på at nettopp dette bør innføres som kriterier, er underlig. Samtidig er det positivt at utvalget foreslår å myke opp trafikklys-ordningen og gi muligheter til å øke produksjonen der anleggene har lave miljøavtrykk.

De som hadde ventet en revolusjon i laksenæringen vil nok bli skuffet når de leser denne rapporten. Konklusjonene er likevel av den art at det viser at dagens reguleringsregime kun trenger justeringer. Det er godt nytt for norsk sjømatnæring.