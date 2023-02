Aase gikk av som konsernsjef i Salmar i oktober 2022. Nå går bergenseren inn i Bremnes Seashore og blir konsernsjef der.

Det melder selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag. Det er morselskapet Bremnes Fryseri som i et styremøte har avgjort dette.

– Dette blir veldig spennende. Olav har bygget et fantastisk selskap og jeg gleder meg, skriver Aase i en sms til Intrafish.

Gir seg etter 50 år

Aase tar over etter konsernsjef Olav Svendsen 1. november 2023. Svendsen har vært hovedeier og har jobba i konsernet i over 50 år. Konsernet står blant annet bak merkevaren Salma-laksen.

– Vi gleder oss til å få Linda om bord og ser frem til at hun skal videreføre Olav sitt gode arbeid, sier styreleder Jan Sverre Røsstad i Bremnes Fryseri i en pressemelding.

Han utdyper til Intrafish at selskapet har vært gjennom en grundig prosess.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har sett at hennes profil har passet veldig bra inn i vårt selskap. Hun har vist seg blant annet som en veldig dyktig og anerkjent leder som vil være med på å bringe selskapet vårt videre, sier Røsstad.

I oktober fikk Aase prisen Women's Board Award for 2022.

Sluttet i Salmar

I slutten av oktober 2022 kom det en melding fra Salmar om at Aase ønsket å fratre som konsernsjef etter mindre enn et halvår i stillingen.

– Salmar har et fantastisk team og er godt rustet for den videre reisen, men det riktige for selskapet var at jeg trer til siden, skrev Aase i en epost til Intrafish den gang.

Frode Arntsen tok over sjefsjobben i Salmar.