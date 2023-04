Innlegg Skrevet bransjeanalytiker sjømat hos Nordea, av Finn-Arne Egeness.

Norsk laks selges til og konsumeres i markeder over hele verden. Majoriteten av inntektene til selgerne er derfor i utenlandsk valuta. Fordi Europa er det viktigste markedet for norsk laks har kronekursen mot euro stor betydning for inntektene til lakseselskapene.

Finn-Arne Egeness Foto: Marius Fiskum

Samtidig prises flere av innsatsfaktorene i laksefôret i amerikanske dollar. Fôret utgjør i dag rundt halvparten av produksjonskostnadene. Kronekursen mot amerikanske dollar har derfor stor betydning også for produksjonskostnadene. De siste 10 årene har krona svekket seg betydelig både mot euro og dollar. Hva betyr det for laksenæringen og hvorfor er krona egentlig så svak?

Svak krone

Det er flere grunner til at krona er svak. Etter at nullrente politikken er forlatt i flere land, er rentenivået i Norge ikke lengre høyere enn hverken i USA eller i eurosonen. Rentedifferansen mot utlandet påvirker i dag krona negativt. Nettopp den svake krona er en av årsakene til at Norges Bank signaliserer ytterligere rentehevinger framover. Etter den internasjonale finanskrisen i 2008 ble finansielle institusjoner, som banker og fond, underlagt strenge reguleringer som blant annet gjorde det vanskeligere å ha penger i små valutaer.

I tillegg svekkes kronen når finansmarkedene faller fordi norske liv- og pensjonsfond skal (som indeksfond) speile verdien til børsene de måles opp mot. Investeringene i utlandet må derfor valutasikres. Det gir kronekjøp når børsene stiger, og kronesalg når børsene faller. Olje og gass er vår viktigste eksportvare. Kronekursen svinger fortsatt med prisen på både olje og gass, men til tross for at Norge har et enormt handelsoverskudd, viser ikke grunnbalansen et overskudd fordi sentralbanken selger så mye kroner at effekten i stor grad nøytraliseres. Risikofrykten på børsene kombinert med oljeprisfall er derfor dårlig nytt for krona.

Løfter inntektene

For laksenæringen og annen eksportorientert næring betyr en svak krone økte inntekter. En svakere krone øker lakseprisen i norske kroner uten at det påvirker etterspørselen i forbrukermarkedet. Det skjer fordi forbruker skjermes for prisøkningen i lokal valuta. På grunn av stor konkurranse om laksen på industrielt nivå, er det oppdretterne som sitter igjen med mesteparten av gevinsten av en svak krone.

I tillegg til å øke inntektene til oppdretterne, øker en svak krone også konkurransekraften til norsk foredlingsindustri. Det skjer fordi lønnskostnadene relativt til konkurrentene i utlandet faller, noe som er særlig viktig for arbeidsintensive produktkategorier som filet.

Tall fra Norges sjømatråd viser at eksporten av fersk laksefilet har økt med nesten 90 prosent de siste 10 årene. Kronekursen er en av flere forklaringer på veksten i norsk filetproduksjon. Til sammenligning økte norsk lakseproduksjonen med 33 prosent i samme periode.

Arbeidskraft

Selv om en svak krone er fordelaktig for foredlingsindustrien, skaper det også utfordringer. Først og fremst fordi det blir mindre attraktivt for utenlandske arbeidskraft å arbeide i Norge. I dag er nærmere halvparten av de ansatte i norsk fiskeindustrien fra andre land enn nettopp Norge. Fortsetter den svake krona må lønningene i fiskeindustrien opp for å tiltrekke seg attraktiv utenlandsk arbeidskraft.

Øker kostnadene

Fôret er den største kostnadskomponenten i produksjonen av laks og står for rundt halvparten av totalkostnadene. De viktigste ingrediensene i laksefôret er marine og vegetabilske råvarer. Fordi de er globale handelsvarer, prises slike ingredienser typisk i amerikanske dollar. Dermed er det ikke bare inntektene til oppdretterne som øker når krona svekker seg, det samme er tilfellet for kostnadene.

Varestrøm

Europa konsumerer rundt 45 prosent av laksen som produseres i verden. Det europeiske markedet er omtrent dobbelt så stort som det amerikanske markedet. I fjor økte konsumet av laks i USA, mens konsumet i alle andre markeder falt. En av forklaringene er og var en sterkere dollar mot euro. Selv om lakseprisen steg i både euro og dollar i fjor, var prisveksten i lokal valuta mindre for amerikanske enn europeiske forbrukere. Det illustrerer at valutakursene også påvirker varestrømmen til norsk laks og ikke bare inntektene og kostnadene.

En svak krone er fordelaktig for all eksportorientert industri. Det er tilfellet også for laksen, men for oppdretterne øker også kostnadene når krona svekker seg mot amerikanske dollar. Skulle krona komme tilbake på nivåene som vi hadde for 10 år siden, vil lønnsomheten i næringen falle og mer laks bli foredlet i utlandet.