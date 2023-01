Det er en ny vår for oppdrettsaksjene på Oslo Børs etter stadig flere signaler om at regjeringen kommer til å lempe på forslaget til ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

Børskommentar Skrevet av børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv, hvor denne kommentaren først ble publisert.

En grov beregning kan tilsi at skattesatsen kan senkes fra 40 til under 15 prosent dersom regjeringens mål er et proveny på mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner.

Se på Salmar-aksjen som er opp med 22 prosent så langt i år.