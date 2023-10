Børskommentar Skrevet av børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv, hvor denne kommentaren først ble publisert.

Atlantic Sapphire, et selskap som driver med landbasert oppdrett av laks i Miami, USA, stiger over fire prosent til kurs 1,3 kroner på meldingen om at konsernsjef Johan Andreassen går av. Men han står i stillingen til en erstatter er funnet.

Driftsdirektør Jon-Birger Løvik, som er tremenning av Andreassen, går også av, men blir i selskapet i en annen rolle.

At gründerne i et selskap går av ville i et ethvert annet selskap ført til kollaps i aksjekursen, men Atlantic Sapphire-aksjen stiger altså over fire prosent.