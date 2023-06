Tall fra Norges Sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 13,1 milliarder norske kroner i mai, en økning på 816 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med mai i fjor. Målt i euro var det imidlertid en nedgang på 8 prosent.

Mens den svake krona gjør sommerferien dyrere for alle med inntekter i norske kroner, fortsetter den å stimulere eksportverdien av norsk sjømat.

Trenden med et sterkt restaurantmarkedet utenfor Europa og økt konkurranse i europeisk dagligvarehandel påvirker i stor grad sjømatnæringen her hjemme. Laksen oppnår eksempelvis betydelig høyere priser til Asia og USA enn i EU. Prispremien til Kina kontra Polen er på over 50 prosent.

Finn-Arne Egeness, sjømatanalytiker, Nordea. Foto: Marius Fiskum

Månedens sangreferanse er derfor Eagles og deres «Hotel California» fra 1977. Referansen viser til den sterke etterspørsel i hotell og restaurantmarkedet, samt stor etterspørselen i USA. Hittil i år har det vært en vekst i eksporten til USA på 37 prosent. California er også en link til klimaendringene, fordi temperaturene her har vært høyere enn normalt de siste årene.

Makro

Selv om rentene fortsetter å stige, får sjømatnæringen hjelp av en svak krone og fallende oljepriser. De siste 10 årene har euroen styrket seg over 50 prosent mot krona. I mai var euroen 16 prosent sterkere mot krona enn for ett år siden, og på den siste dagen i mai kostet en euro over 12 kroner. Den viktigste årsaken til den svake kronen er lavere rentedifferanser mellom Norge og våre viktigste handelspartnere, samtidig som Norges Banks kronesalg på vegne av staten har forsterket kronesvekkelsen.

Kronekursen påvirker også varestrømmen og anvendelsen av norsk sjømat. For energikrevende fiskerier som trål, gir fallende oljepriser positive utslag på bunnlinjen. Det siste året har oljeprisen falt 40 prosent.

Laks

Laksen fortsetter å dominere sjømateksporten. Totalt ble det eksportert laks for 9,6 milliarder kroner i mai, tilsvarende 73 prosent av eksportverdien. Målt i mengde falt lakseeksporten med to prosent, mens verdien økte med 14 prosent. Prisen per kilo rund laks var 111 kroner per kilo i mai, mot 98 kroner per kilo i mai i fjor.

Markedsobservasjoner fra supermarkedkjeden Masymas i Valencia-regionen i Spania, viser porsjonsstykker av laks til 5,50 euro per stykk (200 gram) i butikk. Til sammenligning selges porsjonspakker med røykelaks til 4,99 euro per 100 gram. Hos Mercadona kostet hel fersk laks med hode 12,95 euro per kilo. Høyere priser kommer godt med når produksjonskostnadene fortsetter å øke. Det er særlig høyere fôrkostnader som øker kostnadene. Framover vil kronesvekkelsen ikke bare påvirke inntektene, men også kostnadene.

Lakseskatten

Vintersår har vært en stor utfordring i vinter og det er særlig den mekaniske lusebehandlingen som skaper utfordringer. Selve behandlingen gir nødvendigvis ikke sår, men håndteringen kan redusere effekten av slimet som beskytter laksen mot nettopp sår- og hudinfeksjoner. Det understøttes av betydelig lavere superiorandel i første kvartal i år enn tidligere år, ifølge Kontali.

I slutten av mai ble regjeringen enig med Venstre og Pasientfokus om en grunnrenteskatt på laks på 25 prosent. Selv om det er en betydelig nedgang fra det opprinnelige forslaget, mer enn dobler det skattetrykket. Innføringen av lakseskatten har redusert forutsigbarheten og vil påvirke kapitaltilgangen og investeringene framover. Aksjemarkedet reagerte positivt på nyheten og flere av de store lakseselskapene økte i verdi. I mai falt imidlertid aksjekursen til flere av de børsnoterte selskapene, som følge av forventninger om lavere laksepriser i andre halvår.

Torsk

Hittil i år er det eksportert torsk for 6,1 milliarder, en nedgang på en prosent fra i fjor. Prisutviklingen klarer dermed ikke å kompensere for kvotenedgangen på 20 prosent. Til tross for en svakere krone og lavere fangstvolum, var snittprisen for fryst torsk i mai nærmest identisk med snittprisen i mai i fjor.

Dermed er den snart 10 år lange oppturen for tosken over for denne gang. Det er særlig den minste torsken som møter økt konkurranse fra rimeligere arter når mange forbrukere reduserer forbruket for å møte økte levekostnader. Den største torsken klarere seg bedre. I mai var snittprisen for klippfisk til Brasil på 126 kroner per kilo, en økning på 22 prosent år over år.

Pelagisk

Det har vært en betydelig vekst i eksporten av både makrell- og sildefilet hittil i år. Målt i mengde har eksporten av makrellfilet økt med 60 prosent, mens eksporten av sildefilet har økt med nesten 20 prosent. Framover vil omgivelsene stille stadig større krav til at hele fisken utnyttes.

Høye priser på fiskemel og fiskeolje gir betydelige inntekter fra avskjære når pelagisk konsumindustri fileterer fisken før eksport. Med høye emballasje- og transportkostnader reduseres også kostnadene. Filetering er likeledes en tilnærming til sirkulærøkonomi fordi avskjære til slutt blir til ingredienser i laksefôret.

Mens silda får god fra hjelp fra en svakere krone mot euro, er valutahjelpen mindre for makrellen, fordi krona har svekket seg betydelig mer mot euro enn yen.

Et sterkt restaurantmarkedet, særlig utenfor Europa, løfter eksportverdien av norsk sjømat sammen med en svak krone og fortsatt høy inflasjon. Når slaktevolumene av laks øker utover høsten og mer laks må inn i europeisk dagligvarehandel, vil lakseprisen falle. På Fishpool er forwardprisen på laks i september EUR 6,38 per kilo.

Hadde kronekursen mot euro vært 9 kroner og ikke 12 kroner, hadde lønnsomheten til oppdretterne vært marginal i september. Framover vil kronekursen også påvirke kostnadene til oppdretterne i form av høyere fôr-priser.