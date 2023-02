Innlegg Skrevet av Krister Hoaas, direktør for havbruk vest i Sjømat Norge og Fagansvarlig torskeoppdrett i organisasjonen.

«Hva er egentlig status for torskeoppdrett», spør Naturvernforbundet i Avisa Nordland 14. februar og Intrafish 17. februar. Det spørsmålet fortjener selvsagt svar fra oss i Sjømat Norge, siden alle de største aktørene i torskeoppdrett er medlemmer hos oss.

La oss aller først bare peke på noen kjensgjerninger som bør ligge til grunn for enhver debatt om matproduksjon. Norske fiskerier er i all hovedsak godt forvaltet, men det er ikke sannsynlig med særlig økning av volumene i villfangst. I hvert fall ikke av bestander som går til mat til mennesker.

FN er tydelig på at vi trenger mer mat, vi trenger mer proteiner, produksjon av mat i havet er både viktig, har stort potensial for økning og den mest klimavennlige produksjon av animalske proteiner (kjøtt, meieriprodukter og fisk) vi har i verden. Akvakultur står allerede for over halvparten av sjømaten verden konsumerer, og vil måtte stå for det aller meste av økningen i fremtiden.

Tar det på største alvor

Norge er verdensledende på akvakultur, ikke bare på produksjonsformer, teknologi og kvalitet, men også på bærekraft. Havbruk produserer sunn mat. Produksjonen krever lite areal sammenlignet med all annen matproduksjon, også når vi regner inn arealet til fôrproduksjon, og produksjonen har lavt klimautslipp sammenlignet med produksjon av kjøtt på landjorden.

Bærekraftsindeksen Coller FAIRR ettergår hvert år verdens 60 største, børsnoterte selskaper som produserer animalske proteiner og sjekker nøye tilstanden på 34 ulike områder som dekker alle sider av bærekraft, herunder klimautslipp, miljøpåvirkning, sosial bærekraft osv. Hvert år havner norske sjømatselskaper på topp i verden. I 2022 utgjorde Mowi, Grieg og Lerøy topp tre.

Med dette bakteppet kan vi adressere Naturvernforbundets bekymringer. De er knyttet til særlig to forhold, nemlig rømming og gyting i merd. Dagens oppdrettstorsk er avlet frem gjennom to tiår og all erfaring til nå, tyder på at har mindre rømmingsrisiko enn tidligere, men én rømmingshendelse er én for mye. Derfor tar Sjømat Norge og medlemmene de to rømmingstilfellene i nyere tid på det største alvor. Vi har derfor koblet torskeoppdrettere på Rømmingssikringsutvalget i Sjømat Norge for å kunne dele kunnskap og erfaringer med havbrukere på laks og ørret.

Kunnskapsbasert dialog

Den andre bekymringen er knyttet til gyting i merd. Her er det også skjedd mye de siste 10–15 årene. Gjennom avl og lysstyring under produksjon i sjø, er risikoen for gyting tatt ned. Torskeoppdretterne ønsker så godt dokumentert kunnskap som mulig. Derfor jobbes det med forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Møreforsk, Havforskningsinstituttet og Norges forskningsråd.

Naturvernforbundet hevder er betimelig bekymret for kysttorsken. De utfordringer bestandene av kysttorsk har, kan ikke på noen måte kobles til torskeoppdrett, og må følgelig løses på helt andre måter enn å pålegge torskeoppdrett ytterligere reguleringer. Godkjenning og drift av sjøanlegg for torskeoppdrett, følger de samme, strenge og omfattende reguleringer og krav som gjelder for lakseoppdrett.

Havbruk er allerede den viktigste vekstmotoren i Nord-Norge og langs kysten vår og sysselsetter langt flere enn fiskeri, også i Nordland. Vi har skapt en subsidiefri, vekstkraftig distriktsnæring som skaper nye arbeidsplasser både for dem med fagbrev og for dem med høyskole- og universitetsutdannelser. Torskeoppdrett skal finne sin plass i dette.

Vi i Sjømat Norge er en bransjeorganisasjon for både villfangst og havbruk og er følgelig de første til å ønske og arbeide for sameksistens langs kysten vår. Det skal vi få til med kunnskapsbasert dialog.