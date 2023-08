Børskommentar Skrevet av børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv, hvor denne kommentaren først ble publisert.

Atlantic Sapphire, et selskap som satser på landbasert lakseoppdrett i Miami i USA, stuper over 30 prosent fredag etter at selskapet varslet at det kommer til å komme i brudd med sine lånebetingelser i tredje kvartal.

Aksjen er nå ned med 56 prosent så langt i år, og selskapet prises til 921 millioner kroner.

Det er snakk om lånebetingelsen som krever at selskapet til enhver tid har en likviditetsbuffer på 15 millioner dollar.