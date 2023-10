Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avskilter Bjørnar Skjæran for andre gang på et halvt år. Først ble han fjernet som nestleder i Arbeiderpartiet, nå ryker jobben som fiskeri- og havminister. Inn kommer Cecilie Myrseth fra Tromsø. Hun overtar et departement som de siste to årene ikke har gjort noe annet enn å administrere. Det har knapt kommet et eneste politisk vedtak fra departementet den tiden Skjæran har vært sjef. Smått utrolig.

Allerede etter et halvt år som statsråd kritiserte undertegnede Skjæran for å være usynlig og ikke bry seg om fiskeri- og havbruksnæringen.