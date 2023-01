Børskommentar Skrevet av børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv, hvor denne kommentaren først ble publisert.

Etter at Senterpartiets nestleder, og fungerende leder av finanskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad i forrige uke slapp bomben om at det vil bli store endringer i forslaget til grunnrenteskatt for sjømatnæringen har nå DNB Markets nedjustert sitt anslag for skattesatsen fra 40 til 15 prosent.

«De viktigste punktene var at man dropper normpris og indikasjonen om at finansministeren styrer mot et skatteproveny på mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner.